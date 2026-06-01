Börsen Update
Börsen Update USA - 01.06. - US Tech 100 stark +0,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:45) bei 50.992,27 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Salesforce +9,82 %, IBM +8,82 %, NVIDIA +6,07 %, Microsoft +2,58 %, Chevron Corporation +2,50 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,89 %, Amazon -2,85 %, Sherwin-Williams -2,76 %, Boeing -2,60 %, Amgen -2,32 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:25) bei 30.612,19 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: Arm Holdings +15,91 %, Datadog Registered (A) +13,02 %, Zscaler +10,63 %, Cadence Design Systems +10,03 %, Marvell Technology +9,63 %
Flop-Werte: Qualcomm -6,76 %, Constellation Energy -5,92 %, Texas Instruments -3,75 %, Meta Platforms (A) -3,71 %, Insmed -3,64 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.613,10 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Fedex +22,91 %, MGM Resorts +16,14 %, Datadog Registered (A) +13,02 %, Gartner +11,10 %, CDW Corporation +10,22 %
Flop-Werte: Qualcomm -6,76 %, Cboe Global Markets -6,41 %, Constellation Energy -5,92 %, Tapestry -4,77 %, Texas Pacific Land -4,66 %
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