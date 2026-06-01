SILTRONIC AG Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.06.2026

Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -5,46 % auf 98,75€ gefallen. Das sind -5,70 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +93,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +121,86 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,13 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,41 % 1 Monat +36,59 % 3 Monate +93,52 % 1 Jahr +198,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 01.06.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Rallye und charttechnische Ausbrüche bei Siltronic, das Überwinden der 100‑€‑Marke, ein Citigroup‑Kursziel von 105 €, die fundamentale Unterstützung durch den KI/Halbleiterboom sowie um Wackers Teilverkauf per Bookbuilding (Reduktion auf ~24 %, Verkaufspreis um ~89–89,35 €) und die Frage nach Nachhaltigkeit und Bewertung der Rallye.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.

Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +2,22 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.