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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -5,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.06.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026

    Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -5,46 % auf 98,75 gefallen. Das sind -5,70  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +93,52 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +121,86 % gewonnen.

    Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,13 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,41 %
    1 Monat +36,59 %
    3 Monate +93,52 %
    1 Jahr +198,22 %
    Stand: 01.06.2026, 20:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Rallye und charttechnische Ausbrüche bei Siltronic, das Überwinden der 100‑€‑Marke, ein Citigroup‑Kursziel von 105 €, die fundamentale Unterstützung durch den KI/Halbleiterboom sowie um Wackers Teilverkauf per Bookbuilding (Reduktion auf ~24 %, Verkaufspreis um ~89–89,35 €) und die Frage nach Nachhaltigkeit und Bewertung der Rallye.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, TecDAX trotzt dem Abwärtstrend – Tech bleibt gefragt


    Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 01.06. - TecDAX stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +2,22 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -5,35 %
    +15,47 %
    +37,03 %
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    +196,88 %
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    +582,20 %
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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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