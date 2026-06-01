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SILTRONIC AG Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -5,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026
Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -5,46 % auf 98,75€ gefallen. Das sind -5,70 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +93,52 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +121,86 % gewonnen.
Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,13 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,41 %
|1 Monat
|+36,59 %
|3 Monate
|+93,52 %
|1 Jahr
|+198,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Rallye und charttechnische Ausbrüche bei Siltronic, das Überwinden der 100‑€‑Marke, ein Citigroup‑Kursziel von 105 €, die fundamentale Unterstützung durch den KI/Halbleiterboom sowie um Wackers Teilverkauf per Bookbuilding (Reduktion auf ~24 %, Verkaufspreis um ~89–89,35 €) und die Frage nach Nachhaltigkeit und Bewertung der Rallye.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Zur SILTRONIC AG Diskussion
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd.EUR € wert.
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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.