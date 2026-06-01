Rekordserie geht weiter - KI-Euphorie gegen Iran-Skepsis

Dividendenstatistik Mai 2026





auch wenn ich in meiner Flaggenparade nichts Neues präsentieren kann, so ist zumindestens auf der Urlaubskarte ein neues Land dazugekommen:





Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGQ0hcR3end2INXlEu9NMNp8ZZqD-7fe1iYq03za9fjte-aAnmFTH0c-UzSqKgFO28oxdcfQ&s





War zwar ein reiner Badeurlaub in Albanien, aber das Land hat uns auf Anhieb dermaßen fasziniert, dass wir irgendwann für paar Wochen wiederkommen werden und auch abseits von Strandspaziergängen und Beachvolleyball einiges unternehmen werden. Ist nämlich auch für Wanderungen ein ansprechendes Reiseziel, wo man mit kleinem Geld noch Gegenden findet welche nicht überlaufen sind. Auf jeden Fall hatten wir eine tolle Zeit mit viel Action, gutem Essen und netten neuen Bekanntschaften.





Depotmässig hat sich im Mai überhaupt nichts getan - keine einzige Transaktion. Ich weiß natürlich auch selber dass ich nicht nur Top-Werte im NBIM-II hab, aber irgendwie bin ich an einem Punkt angekommen wo man nicht mehr täglich das Bedürfnis hat, rumzubasteln, auszutauschen und nach dem nächsten Tenbagger zu suchen. Es ist definitiv auch so ein nettes Zusatzeinkommen, welches den Ruhestand nochmal um einiges aufwertet und es macht nach wie vor Spaß, täglich die Dividendeneinkünfte zu verfolgen. Und da war der letzte Monat - wie erwartet - sehr gut; sogar besser als insgeheim erhofft. Und zwar so gut, dass ich bei 2885€ einfach einen Cut gemacht hab und die knapp 400€ von Halyk - welche noch Freitag Abend gutgeschrieben wurden - in den Juni verschoben hab. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Will ja auch nächsten Monat hier eine vierstellige Bilanz verkünden.





Nach 5 Monaten sind es jetzt über 20% mehr als 2025, was mich natürlich für die Jahresbilanz weiter träumen lässt. So um die 1400€ netto monatlich ist im Hause Timburg schon ein ordentlicher Posten im Haushaltseinkommen, Den wir auch gut zu verplanen wissen - da wartet noch einiges was wir gemeinsam erleben wollen. Aber alles zu seiner Zeit. Von der Performance bin ich diesen Monat nicht richtig weitergekommen - zu wenig KI und Chips im Depot - aber im Endeffekt kann ich auch mit diesen 6-7% YTD Performance leben. Wie schon öfter gesagt - in meinem Alter gibt es wichtigere Punkte in der Zufriedenheitsskala.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Mai 2885,81€

Gesamt: 7.916,11€ Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif





Top5 YTD: Seplat +96%, Texas Instruments +74%, Prysmian +74%, Magyar Telekom +61%, Iron Mountain +57%

Flop5 YTD: Allwyn -33%, Infosys -31%, GIS -27%, Arbor Realty -26%, FS KKR -25%





Und dann die einzelnen Spender - wie üblich schön über alle Branchen und Kontinente verteilt:





US: Gladstone Investment, Gladstone Commercial, Verizon, Stryker, Annaly, GIS, Altria, AGNC, OHI, Abbott, Main Street, Texas Instruments, PSEC, Hercules Capital

SG: Capitaland Acendas, Keppel, Singapore Technologies, DBS

PH; PLDT

FR: L`Oreal, Air Liquide

TH: Thanachart

LI: VP Bank

DE: MüRü, Rational, BASF, Dt. Post, Allianz, Freenet, Smava, Hensoldt

LU; RTL

GR: Allwyn

NL: ASML, Acomo, ASR

CO: Ecopetrol

GB: BAT, Taylor Wimpey

AR: Neuquen-Bond

MX: Bolsa Mexicana

EE: Merko Ehitus

IQ: Gulf Keystone

ID: United Tractors

IT: Intesa Sanpaolo

HU: Magyar Telekom

PA: Banco Latinoamericana

CL: Embotelladora Andina, SQM

MH: DHT

LT: Apranga, Vilvi





So, jetzt erstmal Koffer auspacken und für den nächsten Trip vorbereiten. Bereits nächste Woche geht es nach Rumänien zum Klassentreffen. Sind letztes Jahr ja zur Entscheidung gekommen, diese nicht nur alle 10 Jahre zu organisieren, sondern versuchen jedes Jahr etwas gemeinsam zu planen. Man darf einfach nichts mehr auf die lange Bank schieben. Und so freuen wir uns auf paar schöne Tage mit den alten Studienkollegen. Im Juli wiederum möchte Madame Timburg ihren Geburtstag in Athen feiern und der August ist sowieso schon komplett in Rumänien verplant. Dementsprechend wäre es natürlich nicht schlecht, wenn jeder Divi-Monat so gut wie der Mai läuft. Aber das ist natürlich komplett utopisch - da müssen jetzt schon auch die restlichen Renten mithelfen.





So, dann wünsche ich allen einen erfolgreichen Juni, wer mag darf ruhig etwas häufiger schreiben - aber wie es scheint ist da allgemein etwas Trägheit in die Diskussionen gekommen, Zumindestens in den 2-3-4 Threads die ich noch verfolge. Schade, aber auf der anderen Seite ist das für mich persönlich auch ein Vorteil: wenn ich jeden Tag über neue interessante Ideen stolpern würde, dann müsste ich mir Gedanken machen woher ich das Geld nehme bzw. was ich verkaufen soll. Aber die jüngere Generation sollte da schon diszipliniert weitermachen und sich von den Weltuntergangs-Szenarien nicht verrückt machen lassen.





VG Timburg