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    Keine weiteren Angriffe zwischen Israel und Hisbollah

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sagt Israel und Hisbollah stoppen Angriffe
    • Israel entsendet keine Truppen nach Beirut
    • Verhandlungen und Telefonate in Washington geplant
    Trump - Keine weiteren Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon werden nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen. Zudem werde Israel anders als angedroht keine Truppen in die libanesische Hauptstadt Beirut entsenden, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Zudem seien alle Soldaten, die unterwegs gewesen seien, zurückbeordert worden.

    Der Entscheidung sei ein "sehr produktives" Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie ein "sehr gutes" Gespräch mit ranghohen Vertretern der Hisbollah vorangegangen, teilte Trump weiter mit. Die Hisbollah und Israel äußerten sich zunächst nicht.

    Die Lage zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah im Libanon hat sich zuletzt deutlich zugespitzt. Israel und die libanesische Regierung - die keine Konfliktpartei ist - hatten Mitte April zwar eine Waffenruhe geschlossen. Die Hisbollah selbst lehnt Verhandlungen mit Israel jedoch ab. Der Krieg geht seitdem weiter. Beide Seiten greifen sich weiter täglich an. Dabei kommt es vor allem im Libanon immer wieder zu Opfern.

    Netanjahu hatte auch erneut Angriffe auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angekündigt. Israels Soldaten waren zuletzt immer weiter ins Landesinnere im Libanon vorgedrungen, waren aber noch weit von der Hauptstadt Beirut entfernt.

    Vertreter beider Länder verhandeln seit einigen Wochen in Washington über Bedingungen für eine Entschärfung des Konflikts. Einen Durchbruch gab es dabei bisher aber nicht. An diesem Dienstag sind weitere Gespräche in der US-Hauptstadt geplant./ngu/DP/he




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