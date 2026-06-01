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    Trump

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    Gespräche mit Iran gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen Washington und Teheran gehen weiter
    • Schnelles Tempo bei Gesprächen laut Donald Trump
    • Ringen um Rahmenabkommen und anhaltende Schüsse
    Trump - Gespräche mit Iran gehen weiter
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran für ein mögliches Rahmenabkommen im Iran-Krieg gehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter. In "schnellem Tempo" würden die Gespräche fortgeführt, schrieb der Republikaner am Nachmittag (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social. Davor hatte der Sender CNBC Trump mit den Worten zitiert, dass sich die Gegenseite zu viel Zeit gelassen habe und dass die Verhandlungen anfingen, "sehr langweilig" zu werden.

    Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen unter anderem zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe. Trotz dieser Feuerpause kam es jedoch immer wieder zu gegenseitigem Beschuss. Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen./rin/DP/he





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