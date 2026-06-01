Boeing Aktie leidet unter Verkäufen - 01.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Sie fällt um -2,62 % auf 192,90€. Der Kursrückgang der Boeing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,62 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Boeing Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +4,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Boeing einen Anstieg von +6,69 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat +1,31 % 3 Monate +3,74 % 1 Jahr +8,41 %

Informationen zur Boeing Aktie

Stand: 01.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,08 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, General Dynamics und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,21 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,24 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,58 %. Northrop Grumman verliert -3,97 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -1,49 %.

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Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.