EU einig
Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei
Für Sie zusammengefasst
- EU ebnet Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten
- Verschärfung der Asylregeln für mehr Abschiebungen
- Einigung von Parlament und Mitgliedstaaten in Brüssel
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Das sieht eine Einigung vor, die Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer nach Angaben der derzeitigen zyprischen EU-Ratspräsidentschaft am Abend erzielten./tre/DP/he
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