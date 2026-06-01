Förderung des langfristigen Gesundheitsbewusstseins im Alltag

NEW YORK, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- RingConn führt am 29. Mai den Smart Ring der 3. Generation weltweit offiziell ein und verbindet damit Erkenntnisse über die Durchblutung sowie kontinuierliche Überwachung mit einem optimierten, ultraleichten Wearable-Erlebnis. Nach der Vorbestellung Anfang dieses Monats zählen bereits die Grammy-Preisträgerin Jessie J und Sportler des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zu den ersten Nutzern des Geräts, was das wachsende Interesse an Technologien zur passiven, langfristigen Gesundheitsüberwachung widerspiegelt.

RingConn Gen 3 spiegelt die Überzeugung von RingConn wider, dass Gesundheit nicht in einzelnen Momenten optimiert, sondern durch ständige Achtsamkeit schrittweise gefördert werden muss. Ausgehend von der Überzeugung, dass das Gleichgewicht in den natürlichen Rhythmen des Alltags liegt, hat RingConn die Gen 3 entwickelt, um den Nutzern zu helfen, die Signale ihres Körpers besser zu verstehen, bedeutende Veränderungen im Laufe der Zeit zu erkennen und fundierte Anpassungen vorzunehmen, die das langfristige Wohlbefinden fördern.

RingConn dient nicht nur als Datentracker, sondern soll den Nutzern dabei helfen, sich auf eine tiefgreifende Reise des Gesundheitsbewusstseins zu begeben: von der Erfassung täglicher physiologischer Signale über das Erkennen aussagekräftiger Muster bis hin zum Gewinn zeitnaher Erkenntnisse und langfristiger Orientierungshilfen, die im Laufe der Zeit gesündere Entscheidungen unterstützen. Diese Philosophie spiegelt sich in den Erkenntnissen von Gen 3 zum vaskulären Trend wider, die über punktuelle Bewertungen hinausgehen und sich auf eine kontinuierliche, musterbasierte Beobachtung sowie auf multifaktorielle Analysen und die Bewertung des Lebensstils konzentrieren. So können Nutzer besser nachvollziehen, wie sich ihre täglichen Gewohnheiten auf langfristige Gesundheitsmuster auswirken können.

Die Weiterentwicklung des Gen 3-Erlebnisses

RingConn Gen 3 baut auf jahrelanger Forschung auf und bietet fortschrittliche Einblicke in vaskuläre Trends, wodurch Nutzer ein langfristiges, musterbasiertes Verständnis für kardiovaskuläre Signale entwickeln können. Die Gen 3 wurde für den dauerhaften Alltagseinsatz entwickelt und verlängert die Akkulaufzeit auf bis zu 14 Tage, wodurch eine unterbrechungsfreie Datenerfassung rund um die Uhr in realen Situationen ermöglicht wird. Neben der mehrdimensionalen Gesundheitsüberwachung, die Schlaf, Erholung, Aktivität, Frauengesundheit und das allgemeine physiologische Gleichgewicht umfasst, bietet die Gen 3 einen ganzheitlicheren Überblick über langfristige Gesundheitsmuster, unterstützt durch sanfte Vibrationssignale, die Sie benachrichtigen, sobald signifikante Veränderungen festgestellt werden. RingConn hat kürzlich auch am IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2026) in Shanghai teilgenommen und dort seine neuesten Innovationen im Bereich des Chip-Designs mit extrem geringem Stromverbrauch vorgestellt, die die bis zu 14-tägige Akkulaufzeit der Gen 3 ermöglichen.