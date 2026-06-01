JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Großaktionär Prosus erwäge, seinen Anteil an dem Essenlieferdienst zu erhöhen, bevor er diesen entsprechend der Auflagen veräußere. Der Experte glaubt aber, dass es die Prosus-Aktionäre kritisch sehen würden, wenn das Unternehmen jetzt Anteile zu einem viel höheren Kurs erwerben würde als kürzlich beim Verkauf eines Aktienpakets. Er rechnet bei Delivery Hero als nächsten Schritt mit einem öffentlichen Übernahmeangebot von Uber./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 36,78EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was einem Rückgang von -25,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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