JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Großaktionär Prosus erwäge, seinen Anteil an dem Essenlieferdienst zu erhöhen, bevor er diesen entsprechend der Auflagen veräußere. Der Experte glaubt aber, dass es die Prosus-Aktionäre kritisch sehen würden, wenn das Unternehmen jetzt Anteile zu einem viel höheren Kurs erwerben würde als kürzlich beim Verkauf eines Aktienpakets. Er rechnet bei Delivery Hero als nächsten Schritt mit einem öffentlichen Übernahmeangebot von Uber./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 36,78EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
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