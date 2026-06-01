JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Großaktionär Prosus erwäge, seinen Anteil an dem Essenlieferdienst zu erhöhen, bevor er diesen entsprechend der Auflagen veräußere. Der Experte glaubt aber, dass es die Prosus-Aktionäre kritisch sehen würden, wenn das Unternehmen jetzt Anteile zu einem viel höheren Kurs erwerben würde als kürzlich beim Verkauf eines Aktienpakets./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 39,01EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

