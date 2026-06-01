RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Brad Erickson sieht den Social-Media-Konzern in einer am Montag vorliegenden Studie an der Schnittstelle zweier Trends, die in den kommenden Jahren die Vergrößerung des adressierbaren Marktes vorantreiben sollten. Das mögliche Ausmaß dessen sei einzigartig. Meta werde derzeit so wahrgenommen, als ob das Unternehmen zuviel in die KI investiere. Es glaubt, dass genau darin eine Chance liegt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,06 % und einem Kurs von 520,3EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 810

Kursziel alt: 810

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

