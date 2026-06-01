Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 01.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: +10,38 %
Tagesperformance: +10,38 %
Platz 1
Performance 1M: +17,93 %
Performance 1M: +17,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment beim wallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Kennzahlen stark (Umsatz/Profit), Margen & Cashflow robust; KI-Trend positiv. Wachstum verlangsamt, Ausblick häufig als enttäuschend gesehen; Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen. Vorbörslich um -1,4% berichtet; Konsens: solide, profitabel, gut geführt – aber keine Euphorie. Langfristig attraktives Quality/Value-Tech-Profil; kurzfristig moderat neutral.
NVIDIA
Tagesperformance: +6,41 %
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 2
Performance 1M: +9,29 %
Performance 1M: +9,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu NVIDIA überwiegend bullisch: ARM-/N1X-CPUs, Vera-KI-CPU und RTX Spark (>100 TOPS) gelten als Treiber für steigende TAM und Markt-Dominanz. Kurs bewegt sich in den letzten 14 Tagen grob um 211–216 USD; 212,61→216 USD deuten auf Gewinnmitnahmen hin. Kritische Stimmen zu Markt-Physik bleiben, fundamentale und technische Aspekte ragen weiter hervor. Forum: wallstreetONLINE.
IBM
Tagesperformance: +6,32 %
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 3
Performance 1M: +48,68 %
Performance 1M: +48,68 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 4
Performance 1M: +15,71 %
Performance 1M: +15,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
MSFT wird im wallstreetONLINE-Forum gemischt bewertet: Kurs um ca. 385–400 EUR; Tief bei ca. 315 EUR, seitdem rund +20%. Einige ziehen Gewinnmitnahmen oder reduzieren Großpositionen, andere halten langfristig und hoffen auf weitere Aufwärtsbewegung. Chart-Bezug vorhanden, Zielbereiche 500–600 EUR genannt. Insgesamt eher vorsichtig optimistisch, aber unsicher.
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 5
Performance 1M: -8,13 %
Performance 1M: -8,13 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 6
Performance 1M: +14,63 %
Performance 1M: +14,63 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 7
Performance 1M: +5,81 %
Performance 1M: +5,81 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -5,21 %
Performance 1M: -5,21 %
Boeing
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 9
Performance 1M: +1,31 %
Performance 1M: +1,31 %
Amazon
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 10
Performance 1M: +2,69 %
Performance 1M: +2,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Amazon bleibt gemischt. Technisch bleibt der Kurs stark (über 50‑Tage-Durchschnitt, RSI ≈74). Fundamentale Signale: AWS weiter mit starkem Auftragsbestand (≈360 Mrd. USD); Umsatz-/Kostendisziplin durch KI-Investitionen. Kurs ca. 232 EUR, letzter Tag −1,38%; YTD + ca. 20%. Neue ASCS-Logistik-Offensive könnte Konkurrenzschädigungen für FedEx/UPS bedeuten. 14-Tage-Veränderung aus dem Text nicht eindeutig ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 11
Performance 1M: -4,76 %
Performance 1M: -4,76 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 12
Performance 1M: -3,03 %
Performance 1M: -3,03 %
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