Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 01.06.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Amazon bleibt gemischt. Technisch bleibt der Kurs stark (über 50‑Tage-Durchschnitt, RSI ≈74). Fundamentale Signale: AWS weiter mit starkem Auftragsbestand (≈360 Mrd. USD); Umsatz-/Kostendisziplin durch KI-Investitionen. Kurs ca. 232 EUR, letzter Tag −1,38%; YTD + ca. 20%. Neue ASCS-Logistik-Offensive könnte Konkurrenzschädigungen für FedEx/UPS bedeuten. 14-Tage-Veränderung aus dem Text nicht eindeutig ableitbar.