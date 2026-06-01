Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Arm Holdings
Tagesperformance: +16,16 %
Platz 1
Performance 1M: +104,57 %
Zscaler
Tagesperformance: +12,46 %
Platz 2
Performance 1M: +8,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Zscaler: Beitrag 1 sieht potenzielles Bodenbildungs-Potenzial; Beitrag 3 rechnet nicht mit sichtbarem Anstieg; Beitrag 10 bewertet Zahlen als gut, Reaktion jedoch überzogen; Beitrag 13 meldet Kursfall nach Zahlen. Beiträge 5/7 signalisieren vorsichtige Kaufüberlegungen bzw. Ruhe. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist in den Angaben nicht angegeben.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +12,31 %
Platz 3
Performance 1M: +108,66 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +10,06 %
Platz 4
Performance 1M: +25,18 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +8,76 %
Platz 5
Performance 1M: -8,94 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +8,71 %
Platz 6
Performance 1M: +38,32 %
Qualcomm
Tagesperformance: -8,48 %
Platz 7
Performance 1M: +38,99 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,14 %
Platz 8
Performance 1M: +21,28 %
Intuit
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 9
Performance 1M: -14,37 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +7,93 %
Platz 10
Performance 1M: +68,54 %
Workday (A)
Tagesperformance: +7,93 %
Platz 11
Performance 1M: +26,02 %
Autodesk
Tagesperformance: +7,64 %
Platz 12
Performance 1M: -1,27 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 13
Performance 1M: -7,06 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,74 %
Platz 14
Performance 1M: +75,74 %
Fortinet
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 15
Performance 1M: +73,54 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 16
Performance 1M: -8,49 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 17
Performance 1M: +94,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
WallstreetONLINE meldet gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron Technology (MU). In den letzten Tagen gab es deutliche Kursaufschübe (bis ca. 19%), zeitweise Überschreitung der 1-Billionen-Marktkapitalisierung, UBS-Kursziel 1.625 USD. Gewinnmitnahmen (Beitrag 1) und Skepsis bzgl. Bewertung sowie Risiko durch Konkurrenz im HBM/Memory-Sektor bleiben. Fazit: kein Abverkaufs-Signal, aber signifikanter Aufwärts- und Abwärtsdruck möglich.
Adobe
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 18
Performance 1M: +12,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
WallstreetONLINE-Forum-Sentiment zu Adobe: gemischt, tendenziell bullisch. Kursziele um 330 EUR (Beitrag 2); Widerstand ca. 258 USD (Beitrag 4); Kaufabsicht für Adobe (Beitrag 1). Chartanalyse (Beitrag 3) deutet auf technische Beobachtung. Beitrag 5 nennt Burry als bullischen Pitch zu Firefly/AI-Tie-ups. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben; Nennungen reichen ca. 205–258 USD.
NVIDIA
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 19
Performance 1M: +9,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu NVIDIA überwiegend bullisch: ARM-/N1X-CPUs, Vera-KI-CPU und RTX Spark (>100 TOPS) gelten als Treiber für steigende TAM und Markt-Dominanz. Kurs bewegt sich in den letzten 14 Tagen grob um 211–216 USD; 212,61→216 USD deuten auf Gewinnmitnahmen hin. Kritische Stimmen zu Markt-Physik bleiben, fundamentale und technische Aspekte ragen weiter hervor. Forum: wallstreetONLINE.
Paychex
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 20
Performance 1M: +11,61 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 21
Performance 1M: +0,63 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 22
Performance 1M: +11,64 %
Intel
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 23
Performance 1M: +22,12 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 24
Performance 1M: -3,40 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 25
Performance 1M: +4,08 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 26
Performance 1M: +9,62 %
Tesla
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 27
Performance 1M: +14,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Tesla ist überwiegend skeptisch bis abwartend. FSD gilt als unzuverlässig/Vaporware; Robotaxi-Ausbau langsamer als erwartet. Bewertungsdiskussion: Kurs oft als überbewertet (Beitrag 1). Einige sehen den Kurs als Pluspunkt, doch fundamentale/technische Bedenken dominieren. Die konkrete Kursveränderung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Xcel Energy
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 28
Performance 1M: -6,41 %
Ross Stores
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 29
Performance 1M: +1,50 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 30
Performance 1M: +3,53 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 31
Performance 1M: +10,38 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 32
Performance 1M: -6,69 %
Ferrovial
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 33
Performance 1M: -0,05 %
Amazon
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 34
Performance 1M: +2,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Amazon bleibt gemischt. Technisch bleibt der Kurs stark (über 50‑Tage-Durchschnitt, RSI ≈74). Fundamentale Signale: AWS weiter mit starkem Auftragsbestand (≈360 Mrd. USD); Umsatz-/Kostendisziplin durch KI-Investitionen. Kurs ca. 232 EUR, letzter Tag −1,38%; YTD + ca. 20%. Neue ASCS-Logistik-Offensive könnte Konkurrenzschädigungen für FedEx/UPS bedeuten. 14-Tage-Veränderung aus dem Text nicht eindeutig ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 35
Performance 1M: -8,52 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 36
Performance 1M: +3,57 %
