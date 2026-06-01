Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 01.06.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fedex
Tagesperformance: +24,42 %
Platz 1
Performance 1M: +28,75 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +17,62 %
Platz 2
Performance 1M: +33,06 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +12,54 %
Platz 3
Performance 1M: +108,66 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +12,38 %
Platz 4
Performance 1M: +4,33 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +11,59 %
Platz 5
Performance 1M: +126,90 %
Gartner
Tagesperformance: +10,82 %
Platz 6
Performance 1M: +22,42 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +10,36 %
Platz 7
Performance 1M: +60,22 %
Salesforce
Tagesperformance: +10,16 %
Platz 8
Performance 1M: +17,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment beim wallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Kennzahlen stark (Umsatz/Profit), Margen & Cashflow robust; KI-Trend positiv. Wachstum verlangsamt, Ausblick häufig als enttäuschend gesehen; Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen. Vorbörslich um -1,4% berichtet; Konsens: solide, profitabel, gut geführt – aber keine Euphorie. Langfristig attraktives Quality/Value-Tech-Profil; kurzfristig moderat neutral.
Oracle
Tagesperformance: +10,00 %
Platz 9
Performance 1M: +55,26 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +9,86 %
Platz 10
Performance 1M: +19,61 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +9,82 %
Platz 11
Performance 1M: +25,18 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +9,53 %
Platz 12
Performance 1M: +0,03 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +9,00 %
Platz 13
Performance 1M: -7,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu The Trade Desk (TTD) gemischt. Bearish durch Short-Interest und Rothschild/Redburn-Sell (Ziel 11 USD); ca. 20% Short-Quote. Positive Impulse durch Agoda-Partnerschaft (Booking Holdings) und mögliche OAI-/OpenAI-Kooperationen. Technisch: Put/Call ~1:3; Eröffnung zuletzt 22,70 USD; Widerstände/Signale diskutiert. 14-Tage-Veränderung nicht numerisch genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
HP
Tagesperformance: +8,91 %
Platz 14
Performance 1M: +42,80 %
ServiceNow
Tagesperformance: +8,51 %
Platz 15
Performance 1M: +54,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend positives Sentiment zu ServiceNow: vorbörslich +10%; Berichte nennen 47% Buchgewinne und Einstieg um ca. 74€; Widerstandszone 140–150 USD als nächstes Ziel; KI-Fokus und AL Control Tower werden als Treiber gesehen; Rotation in Softwarewerte bestätigt. 14-Tage-Performance tendenziell positiv; Bewertung als hoch, aber mit Umsatz-Potenzial gerechtfertigt.
Qualcomm
Tagesperformance: -8,27 %
Platz 16
Performance 1M: +38,99 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 17
Performance 1M: +12,23 %
Arista Networks
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 18
Performance 1M: -5,95 %
Workday (A)
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 19
Performance 1M: +26,02 %
Intuit
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 20
Performance 1M: -14,37 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +7,65 %
Platz 21
Performance 1M: +21,28 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: +7,62 %
Platz 22
Performance 1M: +12,89 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 23
Performance 1M: -7,06 %
Intel
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 24
Performance 1M: +22,12 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 25
Performance 1M: -16,02 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 26
Performance 1M: -9,51 %
Tapestry
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 27
Performance 1M: +0,99 %
The Hershey
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 28
Performance 1M: +6,56 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 29
Performance 1M: +4,08 %
Ford Motor
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 30
Performance 1M: +45,62 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 31
Performance 1M: +9,62 %
Tesla
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 32
Performance 1M: +14,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Tesla ist überwiegend skeptisch bis abwartend. FSD gilt als unzuverlässig/Vaporware; Robotaxi-Ausbau langsamer als erwartet. Bewertungsdiskussion: Kurs oft als überbewertet (Beitrag 1). Einige sehen den Kurs als Pluspunkt, doch fundamentale/technische Bedenken dominieren. Die konkrete Kursveränderung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 33
Performance 1M: -19,13 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 34
Performance 1M: -8,03 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 35
Performance 1M: -2,48 %
Yum Brands
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 36
Performance 1M: -7,97 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 37
Performance 1M: +12,26 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 38
Performance 1M: -8,74 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 39
Performance 1M: +21,70 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 40
Performance 1M: +32,55 %
