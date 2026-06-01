BARCLAYS stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,34 % und einem Kurs von 180,8EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 236

Kursziel alt: 236

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

