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    Podcast Glaser & Spang

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    DB Access & Cantor Summit: Die wichtigsten Erkenntnisse aus zwei Konferenzen

    Wir sprechen im Video über insgesamt 14 Unternehmen

    Podcast Glaser & Spang - DB Access & Cantor Summit: Die wichtigsten Erkenntnisse aus zwei Konferenzen

    In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über ihre Eindrücke von zwei der wichtigsten Investorenkonferenzen der vergangenen Wochen: der DB Access Conference in Frankfurt sowie dem Cantor European Summit in Hamburg.

    Während auf der DB Access Conference vor allem DAX- und MDAX-Unternehmen vertreten waren, lag der Fokus in Hamburg stärker auf Small und Mid Caps aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie ausgewählten internationalen Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Gespräche mit CEOs und CFOs, aktuelle Geschäftsentwicklungen sowie die Stimmung bei Unternehmen und Investoren.

     

    Besprochene Themen der DB Access Conference:

    • Aktuelle Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und zur laufenden Berichtssaison

    • TUI: Nachfrageentwicklung, Bewertung und Auswirkungen geopolitischer Risiken

    • Rational: Wachstum, Marktposition und langfristige Perspektiven

    • Vonovia: Immobilienmarkt, Verschuldung und Dividendenrendite

    • Redcare Pharmacy: Kühlpflicht-Diskussion, Wettbewerb und Margenentwicklung

    • Qiagen: Gewinnwarnung, Aktienrückkäufe und strategische Optionen

     

    Besprochene Themen des Cantor European Summit:

    • Gabler: Auftragsbestand, Defense-Exposure und Wachstumsperspektiven

    • Kontron: Schwächerer Ausblick, Projektverschiebungen und Übernahmeangebot

    • ZEAL Network: Geschäftsentwicklung, Kapitalallokation und Ausblick

    • Mutares: Exits, Refinanzierung und Potenzial für die kommenden Jahre

    • tonies: USA-Wachstum, Pokémon-Launch, Margenpotenzial und Capital Markets Day

    • DO & CO: Auswirkungen des Nahost-Konflikts und operative Entwicklung

    • Cancom: Aktuelle Lage im IT-Sektor

    • Eckert & Ziegler: Bewertung, Wachstum und Perspektiven

     

    2G Energy: Großauftrag im Data-Center-Bereich und weitere Pipeline

     

    Darüber hinaus diskutieren wir die aktuelle Stimmung an den Kapitalmärkten, mögliche positive Überraschungen in der anstehenden Q2-Berichtssaison sowie Chancen und Risiken für Investoren im weiteren Jahresverlauf.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Podcast Glaser & Spang DB Access & Cantor Summit: Die wichtigsten Erkenntnisse aus zwei Konferenzen In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über ihre Eindrücke von zwei der wichtigsten Investorenkonferenzen der vergangenen Wochen: der DB Access Conference in Frankfurt sowie dem Cantor European Summit in Hamburg.
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