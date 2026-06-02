DB Access & Cantor Summit: Die wichtigsten Erkenntnisse aus zwei Konferenzen

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über ihre Eindrücke von zwei der wichtigsten Investorenkonferenzen der vergangenen Wochen: der DB Access Conference in Frankfurt sowie dem Cantor European Summit in Hamburg.

Während auf der DB Access Conference vor allem DAX- und MDAX-Unternehmen vertreten waren, lag der Fokus in Hamburg stärker auf Small und Mid Caps aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie ausgewählten internationalen Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Gespräche mit CEOs und CFOs, aktuelle Geschäftsentwicklungen sowie die Stimmung bei Unternehmen und Investoren.

Besprochene Themen der DB Access Conference:

• Aktuelle Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und zur laufenden Berichtssaison

• TUI: Nachfrageentwicklung, Bewertung und Auswirkungen geopolitischer Risiken

• Rational: Wachstum, Marktposition und langfristige Perspektiven

• Vonovia: Immobilienmarkt, Verschuldung und Dividendenrendite

• Redcare Pharmacy: Kühlpflicht-Diskussion, Wettbewerb und Margenentwicklung

• Qiagen: Gewinnwarnung, Aktienrückkäufe und strategische Optionen

Besprochene Themen des Cantor European Summit:

• Gabler: Auftragsbestand, Defense-Exposure und Wachstumsperspektiven

• Kontron: Schwächerer Ausblick, Projektverschiebungen und Übernahmeangebot

• ZEAL Network: Geschäftsentwicklung, Kapitalallokation und Ausblick

• Mutares: Exits, Refinanzierung und Potenzial für die kommenden Jahre

• tonies: USA-Wachstum, Pokémon-Launch, Margenpotenzial und Capital Markets Day

• DO & CO: Auswirkungen des Nahost-Konflikts und operative Entwicklung

• Cancom: Aktuelle Lage im IT-Sektor

• Eckert & Ziegler: Bewertung, Wachstum und Perspektiven

2G Energy: Großauftrag im Data-Center-Bereich und weitere Pipeline

Darüber hinaus diskutieren wir die aktuelle Stimmung an den Kapitalmärkten, mögliche positive Überraschungen in der anstehenden Q2-Berichtssaison sowie Chancen und Risiken für Investoren im weiteren Jahresverlauf.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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