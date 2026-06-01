Cboe Global Markets Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -9,04 % - 01.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Cboe Global Markets Aktie. Mit einer Performance von -9,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Cboe Global Markets Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cboe Global Markets Aktie damit um -16,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Cboe Global Markets bisher ein Plus von +32,14 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,32 % 1 Monat +12,23 % 3 Monate +13,23 % 1 Jahr +42,27 %

Informationen zur Cboe Global Markets Aktie

Stand: 01.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 105 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,44 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. London Stock Exchange Group notiert im Plus, mit +1,62 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +0,63 %. CME Group Registered (A) verliert -5,49 % Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -1,63 %.

Cboe Global Markets Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.