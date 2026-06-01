Aktien New York Schluss
Erneut Rekorde - zwischen KI-Euphorie und Iran-Skepsis
- KI-Rally treibt US-Indizes nacheinander zu Rekorden
- Moderate Kursgewinne mit Dow plus 0,09 Prozent
- Trump sieht schnellen Fortschritt in Irangesprächen
NEW YORK (dpa-AFX) - Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte.
Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes. Der Dow mühte sich zu einem Plus von 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,60 Prozent auf 30.513,86 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.
In den Verhandlungen gab es zunächst wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem hieß es zwischenzeitlich, der Iran wolle den Austausch aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon einstellen. Trump kündigte später aber an, die Gespräche gingen in "schnellem Tempo" weiter und die Hisbollah-Miliz sowie Israel würden im Libanon auf weitere Angriffe verzichten./tih/he
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Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202
Alles neu macht der Mai...
Das 💰 kam diesmal von AbbVie, Agree Realty, Air Baltic (A), Aixtron, ASML, BASF, BKW, Croda International, DHL, General Mills, Gladstone Capital, Goldman Sachs (A), Hormel Foods, Invest Latour, Investor, Itaú Unibanco, Kingspan, L'Oréal, Lotus Bakeries, LVMH, Main Street Capital, Mastercard, Mid-America Apts., Nibe, Northland Power, OHI, Opap, Renault, Taylor Wimpey und Texas Instruments.