AKTIE IM FOKUS
HP Enterprise dank KI mit Kursfeuerwerk nach Zahlenvorlage
- HPE-Aktien stiegen nach US-Börsenschluss wegen KI
- Kurs legte nach Börsenschluss rund 30 Prozent zu
- Ausblick übertraf Markterwartungen und löste Rally aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise (HPE) sind am Montag nach US-Börsenschluss getrieben von KI-Euphorie kräftig gestiegen. Zuletzt legten sie um 30 Prozent auf knapp über 60 US-Dollar zu.
Als Treiber fungierte vor allem ein Ausblick, der die Erwartungen des Marktes deutlich in den Schatten stellte. Die Rally der Papiere setzte sich damit fort. Schon Ende der Vorwoche hatte es zwei schwungvolle Gewinntage gegeben - mitunter gestützt auf starke Zahlen des Computerkonzerns Dell . Vor den nachbörslich veröffentlichten Zahlen hatten die HPE-Aktien am Montag den Handel mit einem Plus von mehr als neun Prozent beendet./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +44,09 % und einem Kurs von 53,47 auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +62,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +133,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 130,26 Mrd..
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6000 %.
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Community Beiträge zu Hewlett Packard Enterprise - A140KD - US42824C1099
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39,98 EUR ; +21,85 % , +7,17 EUR
Hab den Anstieg mitgemacht von 14 bis 20 und bin dann zuerst mal raus, da ich eine Korrektur erwartet hatte.
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