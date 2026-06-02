Lexar stellt auf der Computex spezielle Speicherlösungen für KI-PCs und Edge Computing vor

TAIPEH, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lexar stellt auf der COMPUTEX 2026 am Stand R1006, Halle 2, 4. Etage die Weiterentwicklung seiner Vision „AI Storage Core " vor und präsentiert eine neue Generation an KI-fähigen Speicherlösungen. Lexar reagiert damit auf die steigenden Anforderungen moderner KI- und Edge-Computing-Anwendungen sowie lokaler KI-Worloads.

Gemeinsam mit ASUS zeigt Lexar zudem praxisnahe Anwendungen für Gaming-Plattformen und KI-Workloads

Da KI-Workloads zunehmend von der Cloud auf lokale Geräte verlagert werden, ist Speicher mehr als nur passive Kapazität. Er wird zu einem entscheidenden Faktor dafür, wie KI-Systeme Modelle laden, Daten übertragen, Latenzzeiten reduzieren und die Leistung nachhaltig aufrechterhalten. Der AI Storage Core wurde von Lexar entwickelt, um diesem Wandel durch eine Kombination aus fortschrittlichem Packaging, Chip-Hardware, Intelligent Scheduling und Optimierung auf der Systemebene gerecht zu werden.

Basierend auf dieser Vision präsentiert Lexar auf der COMPUTEX 2026 seine Ausrichtung im Bereich KI-tauglicher Speichertechnologie, seine leistungsstarken SSD-Lösungen sowie die Zusammenarbeit mit ASUS beim Ausbau des eigenen Ökosystems.

KI-basierte Technologie-Lösung: Weiterentwicklung von KI-tauglichen Gen5-Controllern und Intelligent Scheduling

Das Herzstück des AI Storage Core ist Lexars integrierte Hardware-Software-Lösung, die auf dem von Longsys entwickelten Gen5-Controller SPU (Storage Processing Unit) und Intelligent Scheduling aufbaut.

Die SPU basiert auf einem fortschrittlichen 5-nm-Prozess mit einer DRAM-losen Architektur. Sie wurde entwickelt, um die generelle Verfügbarkeit zu verbessern, ohne dabei auf die hohe Speicherleistung zu verzichten, die für KI-Anwendungen benötigt wird – insbesondere angesichts der aktuellen Einschränkung bei DRAM.

Lexars Intelligent Scheduling Engine ist für Edge-KI-Inferenz optimiert und bewältigt Herausforderungen wie große Mixture-of-Experts-(MoE)-Modelle, enorme Parametergrößen, einen schnell wachsenden KV-Cache und I/O-Latenzzeiten, die eine reibungslose Funktionsweise der Inferenz beeinträchtigen können. Durch intelligentes Workload-Scheduling, prädiktive Prefetch-Algorithmen und optimiertes Cache-Management verbessert die Plattform die KI-Speichereffizienz deutlich, während sie gleichzeitig den DRAM-Kapazitätsbedarf um etwa 40 Prozent reduziert.