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    Crealitys 12 Jahre: KliTek & KI-Ökosystem-Expansion feiern

    Zum 12. Jubiläum zündet Creality die nächste Stufe: KI‑Ökosystem, Börsengang in Hongkong und neue 3D‑Drucktechnologien treiben das globale Wachstum voran.

    Crealitys 12 Jahre: KliTek & KI-Ökosystem-Expansion feiern
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Creality feiert sein 12-jähriges Bestehen unter dem Motto „The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem“ und startet eine neue Wachstumsphase mit stärkerer KI‑Integration; kürzlich erfolgte Börsennotierung in Hongkong unterstützt die globale Expansion.
    • Das Unternehmen hat sich vom Desktop‑3D‑Drucker‑Hersteller zu einem globalen Multikategorie‑Ökosystem entwickelt (Hardware, Software, Cloud, Materialien, Communities) in rund 140 Ländern und Regionen.
    • Einführung der KliTek‑Technologie: eine nächste‑Generationen Düsenwechsellösung für schnelleren, effizienteren Mehrfarben‑ und Multimaterialdruck mit vereinfachter Wartung.
    • KliTek erweitert die Möglichkeiten beim Drucken flexibler Materialien (TPU) durch Technologien wie RFID‑Filamenterkennung und S‑Drive Doppelstrom‑Zuführung, ermöglicht mehrfarbige und unterschiedliche Härtegrade in einem Druck.
    • Wichtige Produkt‑Releases und Upgrades: Creality Cloud AI‑Ecosystem‑Upgrade (KI‑Modellierung, intelligentes Slicing, automatische Parameter, Druckrisikoerkennung), Falcon T1 Laserplattform, Pika & Sermoon P1 Scanner sowie M1 & R1 Filament‑Recyclingsystem.
    • Ausbau der Creality Cloud zu einer KI‑gestützten End‑to‑End‑Plattform, die Modellierung, Scannen, Lasern, Materialmanagement und automatisierte Workflows verbindet, um 3D‑Erstellung zugänglicher zu machen.



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