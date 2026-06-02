Crealitys 12 Jahre: KliTek & KI-Ökosystem-Expansion feiern
Zum 12. Jubiläum zündet Creality die nächste Stufe: KI‑Ökosystem, Börsengang in Hongkong und neue 3D‑Drucktechnologien treiben das globale Wachstum voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Creality feiert sein 12-jähriges Bestehen unter dem Motto „The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem“ und startet eine neue Wachstumsphase mit stärkerer KI‑Integration; kürzlich erfolgte Börsennotierung in Hongkong unterstützt die globale Expansion.
- Das Unternehmen hat sich vom Desktop‑3D‑Drucker‑Hersteller zu einem globalen Multikategorie‑Ökosystem entwickelt (Hardware, Software, Cloud, Materialien, Communities) in rund 140 Ländern und Regionen.
- Einführung der KliTek‑Technologie: eine nächste‑Generationen Düsenwechsellösung für schnelleren, effizienteren Mehrfarben‑ und Multimaterialdruck mit vereinfachter Wartung.
- KliTek erweitert die Möglichkeiten beim Drucken flexibler Materialien (TPU) durch Technologien wie RFID‑Filamenterkennung und S‑Drive Doppelstrom‑Zuführung, ermöglicht mehrfarbige und unterschiedliche Härtegrade in einem Druck.
- Wichtige Produkt‑Releases und Upgrades: Creality Cloud AI‑Ecosystem‑Upgrade (KI‑Modellierung, intelligentes Slicing, automatische Parameter, Druckrisikoerkennung), Falcon T1 Laserplattform, Pika & Sermoon P1 Scanner sowie M1 & R1 Filament‑Recyclingsystem.
- Ausbau der Creality Cloud zu einer KI‑gestützten End‑to‑End‑Plattform, die Modellierung, Scannen, Lasern, Materialmanagement und automatisierte Workflows verbindet, um 3D‑Erstellung zugänglicher zu machen.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.