Ballard Power Aktie explodiert! Was machen Standard Lithium und Antimony Resources? Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Bei Ballard Power kann man eigentlich nur verwundert den Kopf schütteln. Die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate verdreifacht. Gleichzeitig ist der Quartalsverlust weiterhin …



