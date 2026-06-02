Ballard Power Aktie explodiert! Was machen Standard Lithium und Antimony Resources?
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Bei Ballard Power kann man eigentlich nur verwundert den Kopf schütteln. Die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate verdreifacht. Gleichzeitig ist der Quartalsverlust weiterhin …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Bei Ballard Power kann man eigentlich nur verwundert den Kopf schütteln. Die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate verdreifacht. Gleichzeitig ist der Quartalsverlust weiterhin hoch, ein Ankeraktionär zieht sich immer mehr zurück und operativ gibt es fast nur eine Meldung aus Deutschland. Dagegen überzeugt Antimony Resources mit positiven News. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial, das Unternehmen verfügt wahrscheinlich über eines der spannendsten Antimon-Projekte der Welt und das kritische Metall ist heiß begehrt. Die Aktie hat korrigiert und bietet eine Kaufchance. Und was macht Standard Lithium? Es gibt Neuigkeiten vom Flaggschiffprojekt Smackover. Allerdings nicht die, auf die Anleger gehofft haben.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte