🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolatus Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Volatus Aerospace
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally?

    Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren …

    Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren iranische Shahed-Wurzeln die globale Rüstungsarchitektur grundlegend verändert haben. Die Ukraine reagiert und greift mit Drohnen Ziele tief in Russland an, oftmals mehr als tausend Kilometer von der Grenze entfernt. Dabei zerstört sie wichtige Pipeline-Knotenpunkte in der Stadt Saratow. Genau in dieser Situation kommt ein kanadisches Unternehmen ins Spiel, das eine Lösung für solche Angriffe hat. Die Firma Volatus Aerospace gewinnt wichtige Aufträge für die US-Armee und verbindet echte Kriegserfahrung mit modernster westlicher Technik. Frisches Geld fließt in die Firma. Und an der Börse sieht es so aus, als könne die Aktie vielleicht schon bald nach oben drehen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally? Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     