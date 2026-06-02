Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally?
Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren iranische Shahed-Wurzeln die globale Rüstungsarchitektur grundlegend verändert haben. Die Ukraine reagiert und greift mit Drohnen Ziele tief in Russland an, oftmals mehr als tausend Kilometer von der Grenze entfernt. Dabei zerstört sie wichtige Pipeline-Knotenpunkte in der Stadt Saratow. Genau in dieser Situation kommt ein kanadisches Unternehmen ins Spiel, das eine Lösung für solche Angriffe hat. Die Firma Volatus Aerospace gewinnt wichtige Aufträge für die US-Armee und verbindet echte Kriegserfahrung mit modernster westlicher Technik. Frisches Geld fließt in die Firma. Und an der Börse sieht es so aus, als könne die Aktie vielleicht schon bald nach oben drehen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte