Tödliche Schwärme in der Luft treiben die weltweite Nachfrage nach Drohnen: Steht Volatus Aerospace vor einer Rally?

Die jüngsten Ereignisse in Osteuropa erschüttern die Weltmärkte zutiefst und zeigen die unerbittliche Realität der modernen Kriegführung. Russland überrollt die Ukraine in massiven Wellen mit hunderten im Inland gebauten Geran-Drohnen, deren …



