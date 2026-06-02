Merz trifft Unternehmenschefs bei Konferenz in Bad Saarow
- Merz erwartet in Bad Saarow beim Wirtschaftsforum
- Diskussionen mit Managern von Infineon und 50Hertz
- Wirtschaftstagung berät über Chancen und Kriegsfolgen
BAD SAAROW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird heute (Dienstag, 9.55 Uhr) zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow erwartet. Nach einer Rede will er am Vormittag mit Unternehmensmanagern diskutieren. Dabei sind etwa der Halbleiterhersteller Infineon Dresden und der Höchstspannungsnetz-Betreiber 50Hertz Transmission. Auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will am Wirtschaftsforum teilnehmen.
Seit Sonntag diskutieren bei der Konferenz in Bad Saarow Regierungspolitiker mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen über Chancen und Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft kommt aus ihrer Schwächephase nicht heraus. Folgen des Iran-Krieges bremsen einen Aufschwung./mow/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 80,56 auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +13,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 105,21 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,11 %/+11,72 % bedeutet.
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