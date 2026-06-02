Merz trifft Unternehmenschefs bei Konferenz in Bad Saarow

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 80,56 auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +13,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 105,21 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,11 %/+11,72 % bedeutet.