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    Merz empfängt Ungarns neuen Regierungschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Magyar besucht Berlin mit militärischen Ehren
    • Gespräch und Pressekonferenz zu EU und Ukraine
    • Magyar löst Orban ab und kündigt Systemwende an
    Merz empfängt Ungarns neuen Regierungschef
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Gut drei Wochen nach seinem Amtsantritt kommt Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt ihn mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt (12.00 Uhr), anschließend sind ein Gespräch und eine Pressekonferenz (13.00 Uhr) geplant. Hauptthemen dürften die Europapolitik und die Unterstützung der Ukraine sein.

    Der 45 Jahre alte Senkrechtstarter Magyar hatte mit seiner bürgerlichen Tisza-Partei bei der ungarischen Parlamentswahl im April die Zweidrittelmehrheit erreicht und den Rechtspopulisten Viktor Orban nach 16 Jahren an der Macht abgelöst. Orban hatte den Rechtsstaat in Ungarn abgebaut und die Demokratie ausgehöhlt. Magyar hat eine Systemwende angekündigt.

    Seine ersten Auslandsreisen hatte Magyar bereits kurz nach seinem Amtsantritt nach Polen und Österreich unternommen. In der vergangenen Woche war er in Brüssel, um Gespräche mit den Spitzen von EU und Nato sowie der belgischen Regierung zu führen. Deutschland ist nun also das vierte Land, das er als Regierungschef besucht./mfi/DP/jha





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