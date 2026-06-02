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    KI-Server-Boom

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    HPE-Aktie explodiert: +30 %! Größter Gewinn-Hammer seit 2018!

    HPE überrascht Wall Street mit Zahlen, die selbst KI-Bullen aufhorchen lassen: Gewinnsprung, Server-Boom, neue Nvidia-Hardware – und eine Aktie, die plötzlich 30 Prozent höher steht.

    KI-Server-Boom - HPE-Aktie explodiert: +30 %! Größter Gewinn-Hammer seit 2018!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Mit diesem Kurssprung hatte kaum jemand gerechnet: Die HPE-Aktie schoss am Montag um 30 Prozent nach oben, nachdem Hewlett Packard Enterprise Zahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street pulverisierten.

    Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei bereinigten 79 Cent. Erwartet worden waren 53 Cent. Der Umsatz erreichte 10,68 Milliarden US-Dollar, statt 9,79 Milliarden US-Dollar. Für HPE war es der größte Gewinnschub seit Februar 2018. Der Umsatz kletterte um 40 Prozent.

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    Der eigentliche Knaller steckt im Geschäft mit Cloud und Künstlicher Intelligenz. Dort erzielte HPE 7,71 Milliarden US-Dollar Umsatz und lag klar über der StreetAccount-Schätzung von 6,87 Milliarden US-Dollar. Besonders stark war die Server-Sparte: 5,45 Milliarden US-Dollar Umsatz, statt erwarteter 4,66 Milliarden US-Dollar.

    Noch stärker wirkte die neue Prognose. HPE hob den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 auf 3,35 bis 3,45 US-Dollar an. Zuvor standen nur 2,30 bis 2,50 US-Dollar im Raum. Das Unternehmen sieht sich 2 Jahre vor dem eigenen Finanzplan.

    CEO Antonio Neri verwies auf dreistellig steigende Server-Buchungen und den größten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte. Besonders bei sicherheitskritischen Kunden beschleunige sich KI im eigenen Rechenzentrum. Analyst Patrick Moorhead sieht darin margenstärkere Chancen als bei klassischen Cloud-Aufträgen.

    Zusätzliche Fantasie liefert Nvidia. Auf der Computex stellte HPE ein neues Server-Rack vor, das mit Nvidias Vera-CPUs arbeiten soll. Die 12. Generation der ProLiant-Server kommt im Herbst. Selbst die New York Stock Exchange zählt zu den Kunden und will damit mehr als 1 Billion Nachrichten pro Tag verarbeiten.

    Ein Risiko bleibt: die globale Speicherknappheit. Neri rechnet damit, dass die Kosten bis 2027 erhöht bleiben. Doch nach diesen Zahlen stellt sich für Anleger eine andere Frage: Ist HPE nur ein Nachzügler im KI-Boom – oder beginnt hier gerade die nächste Neubewertung?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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