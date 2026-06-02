HPE-Aktie explodiert: +30 %! Größter Gewinn-Hammer seit 2018!

Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei bereinigten 79 Cent. Erwartet worden waren 53 Cent. Der Umsatz erreichte 10,68 Milliarden US-Dollar, statt 9,79 Milliarden US-Dollar. Für HPE war es der größte Gewinnschub seit Februar 2018. Der Umsatz kletterte um 40 Prozent.

Mit diesem Kurssprung hatte kaum jemand gerechnet: Die HPE-Aktie schoss am Montag um 30 Prozent nach oben, nachdem Hewlett Packard Enterprise Zahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street pulverisierten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der eigentliche Knaller steckt im Geschäft mit Cloud und Künstlicher Intelligenz. Dort erzielte HPE 7,71 Milliarden US-Dollar Umsatz und lag klar über der StreetAccount-Schätzung von 6,87 Milliarden US-Dollar. Besonders stark war die Server-Sparte: 5,45 Milliarden US-Dollar Umsatz, statt erwarteter 4,66 Milliarden US-Dollar.

Noch stärker wirkte die neue Prognose. HPE hob den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 auf 3,35 bis 3,45 US-Dollar an. Zuvor standen nur 2,30 bis 2,50 US-Dollar im Raum. Das Unternehmen sieht sich 2 Jahre vor dem eigenen Finanzplan.

CEO Antonio Neri verwies auf dreistellig steigende Server-Buchungen und den größten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte. Besonders bei sicherheitskritischen Kunden beschleunige sich KI im eigenen Rechenzentrum. Analyst Patrick Moorhead sieht darin margenstärkere Chancen als bei klassischen Cloud-Aufträgen.

Zusätzliche Fantasie liefert Nvidia. Auf der Computex stellte HPE ein neues Server-Rack vor, das mit Nvidias Vera-CPUs arbeiten soll. Die 12. Generation der ProLiant-Server kommt im Herbst. Selbst die New York Stock Exchange zählt zu den Kunden und will damit mehr als 1 Billion Nachrichten pro Tag verarbeiten.

Ein Risiko bleibt: die globale Speicherknappheit. Neri rechnet damit, dass die Kosten bis 2027 erhöht bleiben. Doch nach diesen Zahlen stellt sich für Anleger eine andere Frage: Ist HPE nur ein Nachzügler im KI-Boom – oder beginnt hier gerade die nächste Neubewertung?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



