GoPro sieht Fortbestand durch Speicherpreis-Schock gefährdet
- GoPro warnt vor Existenzzweifeln wegen Speicherpreisen
- Speicherpreise bei GoPro teils mehr als verdoppelt
- Umsatz minus ein Viertel und Verlust von 81 Millionen
SAN MATEO (dpa-AFX) - Der Actionkamera-Pionier GoPro sieht sich durch die stark gestiegenen Preise für Speicherchips in Existenznöten. Die Firma aus dem US-Bundesstaat Kalifornien warnte Anleger, dass es Zweifel am Fortbestand des Unternehmens gebe. Eine solche vorsorgliche Mitteilung ist eine verpflichtende Warnung an Investoren im Fall finanzieller Schwierigkeiten. GoPro könne zusätzliche Finanzierung oder Vereinbarungen mit Geldgebern anstreben, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, hieß es.
GoPro hatte bereits nach dem ersten Quartal darauf hingewiesen, dass sich die Speicherpreise für die Firma zum Teil mehr als verdoppelt hätten. Der beschleunigte Aufbau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz treibt gerade die Preise für Halbleiter-Produkte wie Speicherchips drastisch in die Höhe. Das bekommen auch andere Elektronikkonzerne zu spüren. Bei GoPro geht die zusätzliche Belastung aber mit einem schwächelnden Geschäft einher. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Viertel - und unterm Strich sammelte sich ein Verlust von knapp 81 Millionen Dollar an.
GoPro ist ein Pionier im Geschäft mit Action-Kameras für Sportler und Abenteurer, die oft von Snowboardern, Surfern oder Radfahrern genutzt werden. Die Firma traf in den vergangenen Jahren aber auf zunehmende Konkurrenz am Markt./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GoPro Registered (A) Aktie
Die GoPro Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,00 % und einem Kurs von 1,100 auf Nasdaq (02. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GoPro Registered (A) Aktie um +7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,50 %.
Die Marktkapitalisierung von GoPro Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 137,49 Mio..
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