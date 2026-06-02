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    WDH/DAX-FLASH

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    Leichter Anstieg erwartet - Rekorde in USA, Rücksetzer in Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax am Dienstag leicht im Plus bei 25.098 Punkten
    • Wocheneröffnung schwankte 400 Punkte um 25.000 Marke
    • US Märkte durch KI getrieben mit Rekorden, Öl fällt
    WDH/DAX-FLASH - Leichter Anstieg erwartet - Rekorde in USA, Rücksetzer in Asien
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Im zweiten Satz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im Dax am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte.

    Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

    Am US-Aktienmarkt setzt sich derweil die vom Thema KI getriebene Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 fort. Auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen Höchststand. Im japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen Kospi kommt es am Morgen derweil zu Gewinnmitnahmen. Dafür geben die Ölpreise allerdings auch etwas nach./ag/zb





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