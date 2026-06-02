Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 223,83€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,79 %.