Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Salesforce, inc
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 223,83€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,79 %.
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Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|210,00US-Dollar
|+0,19 %
|-
|UBS
|185,00USD
|-11,74 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|252,00USD
|+20,23 %
|21.05.2026
|JEFFERIES
|250,00USD
|+19,27 %
|25.05.2026
|RBC
|210,00USD
|+0,19 %
|28.05.2026
|BARCLAYS
|236,00USD
|+12,60 %
|28.05.2026
-0,79 %
+14,52 %
+14,51 %
+10,29 %
-22,68 %
-9,34 %
-7,22 %
+140,67 %
+1.289,11 %
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