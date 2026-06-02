Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 84,25€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Analyst
|95,00Euro
|+37,68 %
|-
|UBS
|65,00Euro
|-5,80 %
|-
|UBS
|67,00EUR
|-2,90 %
|05.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+7,25 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+36,23 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+37,68 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+37,68 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|86,00EUR
|+24,64 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+23,19 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+37,68 %
|08.05.2026
|UBS
|65,00EUR
|-5,80 %
|14.05.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+37,68 %
|15.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.05.2026
+0,83 %
-1,39 %
-0,61 %
-15,92 %
+12,50 %
+46,40 %
+15,50 %
+36,63 %
+210,60 %
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