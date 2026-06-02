Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 63,13€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,19 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|60,00Euro
|+9,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00EUR
|+16,79 %
|-
|RBC
|57,00EUR
|+4,01 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|+5,84 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|67,00EUR
|+22,26 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+9,49 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+18,61 %
|11.05.2026
|UBS
|74,00EUR
|+35,04 %
|11.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
0,00 %
-1,17 %
-6,08 %
-15,62 %
-6,88 %
+38,16 %
+50,69 %
+31,56 %
+48,34 %
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