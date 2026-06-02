GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 63,13€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,19 %.