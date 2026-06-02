MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 2,00€. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,70 %.