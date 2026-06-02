Aktie kaufen oder verkaufen
MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 2,00€. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,70 %.
Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00Euro
|+48,70 %
|-
|GBC
|2,00Euro
|+48,70 %
|-
-4,51 %
0,00 %
+9,48 %
-5,22 %
-21,12 %
-21,60 %
-42,01 %
-55,80 %
-80,54 %
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