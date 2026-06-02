GFT Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GFT Technologies Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GFT Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GFT Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GFT Technologies Aktie beträgt 29,33€. Die GFT Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,35 %.