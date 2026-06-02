Aktie kaufen oder verkaufen
GFT Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GFT Technologies Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GFT Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GFT Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GFT Technologies Aktie beträgt 29,33€. Die GFT Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,35 %.
Analysten und Kursziele für die GFT Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|BERENBERG
|24,00EUR
|+0,10 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|32,00EUR
|+33,47 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|32,00EUR
|+33,47 %
|07.05.2026
-0,41 %
+7,13 %
+29,86 %
+52,80 %
0,00 %
-18,42 %
+15,63 %
+12,85 %
+45,47 %
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