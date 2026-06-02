Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Christoph Dernbach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 429,17€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|445,00USD
|+18,23 %
|03.05.2026
|JPMORGAN
|460,00USD
|+22,22 %
|03.05.2026
|JEFFERIES
|445,00USD
|+18,23 %
|19.05.2026
|UBS
|410,00USD
|+8,94 %
|20.05.2026
|UBS
|410,00USD
|+8,94 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|405,00USD
|+7,61 %
|28.05.2026
-1,93 %
-5,16 %
-4,17 %
+23,21 %
+111,46 %
+176,33 %
+226,15 %
+854,31 %
+15.312,62 %
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