Electro Optic Systems Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Electro Optic Systems Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Electro Optic Systems Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Electro Optic Systems Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Electro Optic Systems Aktie beträgt 16,33€. Die Electro Optic Systems Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +120,99 %.