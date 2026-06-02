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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Electro Optic Systems Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Electro Optic Systems Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Electro Optic Systems Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Electro Optic Systems Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Electro Optic Systems Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Electro Optic Systems Aktie beträgt 16,33. Die Electro Optic Systems Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +120,99 %.

    Analysten und Kursziele für die Electro Optic Systems Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst 16,00Euro +116,48 % -
    Analyst 16,00Euro +116,48 % -
    Analyst 17,00Euro +130,01 % -

    Electro Optic Systems

    +0,68 %
    +39,26 %
    +25,72 %
    +32,89 %
    +65,33 %
    ISIN:AU000000EOS8WKN:580850
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