Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,35€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|+5,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+11,91 %
|-
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+18,49 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+51,41 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+57,99 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+57,99 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|19,00GBP
|+25,08 %
|06.05.2026
|RBC
|20,00GBP
|+31,66 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+18,49 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+51,41 %
|21.05.2026
|RBC
|20,00GBP
|+31,66 %
|26.05.2026
-2,40 %
-6,41 %
+1,35 %
-7,68 %
-28,77 %
-56,02 %
-56,17 %
-28,35 %
+222,23 %
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