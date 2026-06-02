Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Eagle - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 119,12€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +645,48 %.
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Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|1,36 Tsd.Euro
|+8.411,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00GBP
|+1,35 %
|-
|RBC
|12,00GBP
|-13,13 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|11,00GBP
|-20,37 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|-5,89 %
|05.05.2026
|UBS
|14,00GBP
|+1,35 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|15,00GBP
|+8,59 %
|05.05.2026
|UBS
|14,00GBP
|+1,35 %
|06.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|17,00GBP
|+23,07 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|-5,89 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|15,00GBP
|+8,59 %
|12.05.2026
|RBC
|12,00GBP
|-13,13 %
|14.05.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|-5,89 %
|21.05.2026
+0,68 %
+0,28 %
+2,37 %
+5,14 %
+52,80 %
+130,52 %
+207,36 %
+179,85 %
+46,18 %
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