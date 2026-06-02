HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 119,12€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +645,48 %.