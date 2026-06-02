Aktie kaufen oder verkaufen
HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HORNBACH Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 96,00€. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,98 %.
Analysten und Kursziele für die HORNBACH Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|96,00Euro
|+20,98 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BAADER BANK
|96,00EUR
|+20,98 %
|19.05.2026
+0,25 %
-0,75 %
-1,74 %
-7,48 %
-11,21 %
+16,47 %
-12,44 %
+24,02 %
+245,57 %
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