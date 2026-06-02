Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 250,64€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|225,00EUR
|+20,34 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|RBC
|221,00EUR
|+18,20 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|241,00EUR
|+28,89 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|285,00EUR
|+52,43 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+33,71 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+33,71 %
|06.05.2026
|UBS
|260,00EUR
|+39,06 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|292,00EUR
|+56,17 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.05.2026
|UBS
|260,00EUR
|+39,06 %
|10.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00EUR
|+23,01 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|243,00EUR
|+29,96 %
|20.05.2026
-0,21 %
+3,54 %
-0,66 %
-0,05 %
+8,32 %
+173,10 %
+145,03 %
+146,13 %
+928,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte