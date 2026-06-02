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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 71,94. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,27 %.

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    Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Barclays Capital 70,00Euro +6,32 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00EUR +13,91 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00EUR +13,91 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00EUR +13,91 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 74,00EUR +12,39 % 07.05.2026
    RBC 73,00EUR +10,87 % 07.05.2026
    RBC 76,00EUR +15,43 % 07.05.2026
    JPMORGAN 65,00EUR -1,28 % 07.05.2026
    JPMORGAN 65,00EUR -1,28 % 07.05.2026
    BARCLAYS 70,00EUR +6,32 % 07.05.2026
    BARCLAYS 70,00EUR +6,32 % 07.05.2026
    BERENBERG 77,00EUR +16,95 % 07.05.2026
    JEFFERIES 70,00EUR +6,32 % 07.05.2026
    UBS 71,00EUR +7,84 % 07.05.2026
    JEFFERIES 70,00EUR +6,32 % 08.05.2026
    UBS 71,00EUR +7,84 % 08.05.2026
    JPMORGAN - - 12.05.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 74,00EUR +12,39 % 21.05.2026
    DZ BANK - - 22.05.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 74,00EUR +12,39 % 22.05.2026

    Henkel VZ

    -0,06 %
    -1,44 %
    +5,51 %
    -19,67 %
    -6,95 %
    -11,96 %
    -30,33 %
    -37,09 %
    +1.917,16 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,13, was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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