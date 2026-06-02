Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 71,94€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,27 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|70,00Euro
|+6,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+13,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+13,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+13,91 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+12,39 %
|07.05.2026
|RBC
|73,00EUR
|+10,87 %
|07.05.2026
|RBC
|76,00EUR
|+15,43 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-1,28 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-1,28 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+6,32 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+6,32 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|77,00EUR
|+16,95 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+6,32 %
|07.05.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,84 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+6,32 %
|08.05.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,84 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+12,39 %
|21.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+12,39 %
|22.05.2026
-0,06 %
-1,44 %
+5,51 %
-19,67 %
-6,95 %
-11,96 %
-30,33 %
-37,09 %
+1.917,16 %
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