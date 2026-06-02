Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 46,56€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +209,86 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|150,00Euro
|+898,34 %
|-
|UBS
|169,00Euro
|+1.024,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|160,00SEK
|-1,58 %
|-
|RBC
|185,00SEK
|+13,80 %
|17.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|150,00SEK
|-7,73 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|114,00SEK
|-29,87 %
|19.05.2026
|BARCLAYS
|150,00SEK
|-7,73 %
|20.05.2026
|UBS
|169,00SEK
|+3,96 %
|27.05.2026
|JEFFERIES
|154,00SEK
|-5,27 %
|28.05.2026
+0,27 %
-0,46 %
-1,89 %
-14,54 %
+20,79 %
+24,88 %
-29,03 %
-44,25 %
+17.227,59 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte