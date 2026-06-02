Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 294,56€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,42 %.
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Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|330,00EUR
|+44,99 %
|04.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|RBC
|270,00EUR
|+18,63 %
|11.05.2026
|RBC
|280,00EUR
|+23,02 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|239,00EUR
|+5,01 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|290,00EUR
|+27,42 %
|11.05.2026
|BERENBERG
|330,00EUR
|+44,99 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+58,17 %
|11.05.2026
|UBS
|306,00EUR
|+34,45 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|246,00EUR
|+8,08 %
|22.05.2026
-0,88 %
-8,13 %
-14,20 %
-11,76 %
-19,86 %
+10,88 %
+57,38 %
+126,83 %
+1.970,04 %
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