Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 294,56€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,42 %.