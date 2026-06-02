Aktie kaufen oder verkaufen
Hochtief Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hochtief Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Hochtief Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hochtief Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hochtief Aktie beträgt 474,29€. Die Hochtief Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,31 %.
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Analysten und Kursziele für die Hochtief Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|494,00Euro
|+2,79 %
|-
|JEFFERIES
|480,00EUR
|-0,12 %
|04.05.2026
|JEFFERIES
|480,00EUR
|-0,12 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|435,00EUR
|-9,49 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|457,00EUR
|-4,91 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|480,00EUR
|-0,12 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|494,00EUR
|+2,79 %
|12.05.2026
-0,58 %
+0,79 %
+6,31 %
+24,36 %
+198,28 %
+507,39 %
+598,85 %
+326,38 %
+2.014,72 %
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