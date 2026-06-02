Aktie kaufen oder verkaufen
Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Silviu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intesa Sanpaolo Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Intesa Sanpaolo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intesa Sanpaolo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intesa Sanpaolo Aktie beträgt 6,70€. Die Intesa Sanpaolo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,51 %.
Analysten und Kursziele für die Intesa Sanpaolo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|7,00Euro
|+22,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|+5,24 %
|-
|BARCLAYS
|6,00EUR
|+5,24 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+22,77 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|+22,77 %
|08.05.2026
|RBC
|7,00EUR
|+22,77 %
|08.05.2026
|RBC
|7,00EUR
|+22,77 %
|10.05.2026
|UBS
|6,00EUR
|+5,24 %
|10.05.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|+22,77 %
|11.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|+22,77 %
|15.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|27.05.2026
+1,20 %
-1,79 %
-1,98 %
-1,87 %
+14,81 %
+152,79 %
+131,76 %
+147,38 %
+9,10 %
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