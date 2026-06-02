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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
    Foto: Silviu - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Intesa Sanpaolo Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Intesa Sanpaolo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intesa Sanpaolo Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Intesa Sanpaolo Aktie beträgt 6,70. Die Intesa Sanpaolo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,51 %.

    Analysten und Kursziele für die Intesa Sanpaolo Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 7,00Euro +22,77 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 6,00EUR +5,24 % -
    BARCLAYS 6,00EUR +5,24 % 08.05.2026
    JEFFERIES 7,00EUR +22,77 % 08.05.2026
    JPMORGAN 7,00EUR +22,77 % 08.05.2026
    RBC 7,00EUR +22,77 % 08.05.2026
    RBC 7,00EUR +22,77 % 10.05.2026
    UBS 6,00EUR +5,24 % 10.05.2026
    JPMORGAN 7,00EUR +22,77 % 11.05.2026
    GOLDMAN SACHS 7,00EUR +22,77 % 15.05.2026
    JPMORGAN - - 27.05.2026

    Intesa Sanpaolo

    +1,20 %
    -1,79 %
    -1,98 %
    -1,87 %
    +14,81 %
    +152,79 %
    +131,76 %
    +147,38 %
    +9,10 %
    ISIN:IT0000072618WKN:850605
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,04, was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Aktie kaufen oder verkaufen Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26 Im Mai `26 haben 11 Analysten die Intesa Sanpaolo Aktie eingestuft.
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