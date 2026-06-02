Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 66,68€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,22 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|75,00Euro
|-6,90 %
|-
|Bernstein
|74,00Euro
|-8,14 %
|-
|Goldman Sachs
|75,00Euro
|-6,90 %
|-
|JPMorgan
|48,00Euro
|-40,42 %
|-
|JPMorgan
|74,00Euro
|-8,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-13,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+11,72 %
|-
|UBS
|45,00EUR
|-44,14 %
|06.05.2026
|UBS
|61,00EUR
|-24,28 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|44,00EUR
|-45,38 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|63,00EUR
|-21,80 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|-35,45 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-8,14 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|-6,90 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|-40,42 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|74,00EUR
|-8,14 %
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BERENBERG
|70,00EUR
|-13,11 %
|07.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|75,00EUR
|-6,90 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.05.2026
|CITIGROUP
|80,00EUR
|-0,70 %
|15.05.2026
+4,77 %
+5,97 %
+40,65 %
+81,46 %
+136,42 %
+125,59 %
+139,29 %
+511,28 %
+19,81 %
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