Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.

20 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 66,68€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,22 %.