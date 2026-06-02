INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 41,00€. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,40 %.