Aktie kaufen oder verkaufen
INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: INDUS Holding AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 41,00€. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,40 %.
Analysten und Kursziele für die INDUS Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|-
|WARBURG RESEARCH
|41,00EUR
|+38,40 %
|13.05.2026
-0,84 %
-4,67 %
-1,17 %
-1,50 %
+33,63 %
+18,40 %
-18,01 %
-37,95 %
+107,29 %
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