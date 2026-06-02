Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 45,33€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +87,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|46,00Euro
|+90,56 %
|-
|Bernstein
|48,00Euro
|+98,84 %
|-
|BARCLAYS
|41,00EUR
|+69,84 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|46,00EUR
|+90,56 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+78,13 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|48,00EUR
|+98,84 %
|18.05.2026
+0,50 %
-4,12 %
-6,85 %
-24,28 %
-31,64 %
-20,86 %
-43,06 %
-15,41 %
+2.568,13 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte