Aktie kaufen oder verkaufen
KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 177,17€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,94 %.
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Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|165,00Euro
|+41,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00EUR
|+54,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00EUR
|+54,37 %
|-
|JEFFERIES
|165,00EUR
|+41,51 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|184,00EUR
|+57,80 %
|08.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|189,00EUR
|+62,09 %
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
+0,51 %
-1,18 %
-4,55 %
-10,65 %
-15,30 %
+13,32 %
+47,95 %
+10,53 %
+1.260,26 %
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