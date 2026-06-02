Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,31€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|7,00Euro
|-16,35 %
|-
|Barclays Capital
|7,00Euro
|-16,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|-16,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|-16,35 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-16,35 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-16,35 %
|06.05.2026
|RBC
|7,00EUR
|-16,35 %
|06.05.2026
|RBC
|8,00EUR
|-4,40 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|8,00EUR
|-4,40 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-16,35 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-16,35 %
|06.05.2026
|UBS
|9,00EUR
|+7,55 %
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-16,35 %
|07.05.2026
+0,86 %
+4,23 %
+13,18 %
+4,55 %
+20,26 %
-8,54 %
+7,46 %
-4,95 %
+85,44 %
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