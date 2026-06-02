Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Lanxess Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,14€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,44 %.
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Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00Euro
|-2,20 %
|-
|Goldman Sachs
|13,00Euro
|-20,54 %
|-
|JPMorgan
|18,00Euro
|+10,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+3,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+3,91 %
|-
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-14,43 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-14,43 %
|07.05.2026
|UBS
|10,00EUR
|-38,88 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|+3,91 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+10,02 %
|07.05.2026
|UBS
|11,00EUR
|-32,76 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|16,00EUR
|-2,20 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+10,02 %
|21.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00EUR
|-20,54 %
|22.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
-0,25 %
-3,30 %
-8,92 %
-11,19 %
-39,55 %
-51,56 %
-73,77 %
-61,48 %
+10,75 %
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