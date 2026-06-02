Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Lanxess Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,14€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,44 %.